La Team Fouad Ahidar présente ses deux têtes listes à Molenbeek

Le premier est diplômé en gestion et en comptabilité, et travaille actuellement pour la STIB. Le second est un ancien enseignant et chauffeur de la STIB. Il a siégé au conseil communal de Molenbeek sous les couleurs du PS avant de remettre sa démission en 2022 pour "retourner dans le social".

Parmi les priorités mises en avant par la liste, figurent la sécurité et la lutte contre le trafic de drogue.

"Ces dernières années, l'image de notre commune a été dégradée. La sécurité doit devenir une priorité. Les trafics de drogue se sont intensifiés, et il est impératif que nous arrêtions de détourner le regard. Il est temps de mettre fin à des décennies de politiques laxistes et de retrousser nos manches avec tous ceux qui aiment Molenbeek, une commune riche en talents", a déclaré M. Zibouh dans un communiqué.