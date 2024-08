L'armée américaine dit avoir tué 15 combattants de l'EI dans un raid en Irak

Les armées américaine et irakienne ont mené jeudi un raid contre le groupe djihadiste État islamique (EI) dans l'ouest de l'Irak et tué 15 de ses combattants, a annoncé vendredi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), faisant état de sept blessés dans les rangs américains.

L'opération "ciblait des responsables de l'EI afin de désorganiser et saper la capacité de l'EI à préparer, organiser et mener des attaques contre des civils en Irak ainsi qu'à l'encontre de citoyens américains, d'alliés et de partenaires dans la région et au-delà", précise le Commandement militaire américain.

Sept soldats américains ont été blessés lors de l'opération mais se trouvent "dans un état stable", a rapporté un responsable du Centcom dans la nuit de vendredi à samedi.

L'EI "reste une menace pour la région, nos alliés ainsi que pour notre territoire national", estime encore l'armée américaine.