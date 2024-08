Le Forest Sounds Festival revient pour une 8e édition les 30 et 31 août

L'Abbaye de Forest sera le théâtre les vendredi 30 et samedi 31 août de la 8e édition du Forest Sounds Festival, un des principaux rendez-vous musicaux de la fin de l'été à Bruxelles.

Le Sounds ne se cantonne pas à un genre musical et se donne pour mission de faire découvrir de nouveaux artistes au public. "Nous ouvrons les portes de l'abbaye à une diversité de styles musicaux, allant du global sound au tradi contemporain en passant par l'électro. En résumé, nous invitons des artistes de tous genres, pourvu que ça soit en dehors de sentiers battus", peut-on lire sur le site internet de l'événement, mis sur pied par le Palais des Sciences (Antitapas Nights), le BRASS (Centre Culturel de Forest) et la commune de Forest.

Outre les concerts et DJ sets, le public aura aussi droit à une série d'animations et de performances tout au long du festival. A l'entrée du site, un village associatif permettra à plusieurs ASBL et ONG de rencontrer le public, tandis qu'une dizaine de foodtrucks seront là pour le côté restauration.

L'entrée du festival se fera par le parvis de la place Saint-Denis, où un parking vélo sera disponible. Les organisateurs préconisent les transports en commun pour se rendre au festival.