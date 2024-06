Le nombre de naissances au plus bas depuis 1942

En 2023, la Belgique a enregistré le nombre de naissances le plus faible depuis 1942, avec seulement 110.198 bébés nés au cours de l'année. Ce chiffre représente une baisse de 3% par rapport à 2022 et se situe même en-deçà du creux observé en 2002, année qui comptait 111.484 naissances.

Cette tendance à la baisse est particulièrement prononcée en Région de Bruxelles-Capitale (-5,1%) et en Wallonie (-4,8%), tandis qu'au nord du pays, la diminution est moins marquée, avec une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente.

Parallèlement à cette évolution, l'âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants a continué de progresser. Depuis l'année 2000, cet âge a augmenté pour atteindre 31,3 ans en 2023, soit deux ans de plus qu'au début du siècle. Des disparités régionales sont également observées, avec un âge moyen plus élevé à Bruxelles (32,3 ans) qu'en Flandre (31,2 ans) et en Wallonie (31,1 ans).