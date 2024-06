Le réseau étudiant de solidarité avec la Palestine occupe le rectorat de la VUB

"Nous occupons un bâtiment du campus d'Etterbeek depuis un certain temps maintenant, et nous n'avons reçu jusqu'à présent que de vagues réponses à nos demandes de la part de M. Danckaert. Nous resterons ici jusqu'à obtenir des mesures concrètes", a déclaré Ruaa, organisatrice de l'action et membre de l'occupation. Les étudiants ont apporté de quoi étudier, manger, boire, et comptent occuper les lieux pendant une journée au moins.

Les étudiants du réseau de solidarité avec la Palestine de la VUB ne se sentent pas pris au sérieux par le recteur qui - malgré ce que les étudiants qualifient de "réponses vagues" - a déjà indiqué que l'université refuserait à l'avenir toute coopération avec des organisations relevant du gouvernement israélien. Plusieurs collaborations avec des universités israéliennes dans le cadre du programme de recherche européen Horizon ont également été suspendues.