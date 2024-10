Le Vlaams Belang au pouvoir dans d'autres communes? "Ce ne sera pas accepté par les grands partis", selon ce politologue

Le Vlaams Belang, parti d'extrême droite, s'apprête à accéder au pouvoir dans la commune de Ranst, en Flandre. Cet événement constitue une première qui pourrait avoir des répercussions plus larges sur la scène politique.

Selon Sinardet, la situation à Ranst est plutôt la conséquence d'éléments triviaux et spécifiquement locaux : des rivalités personnelles entre les principales figures des deux plus grandes listes, et l'ambition de certains d'accéder au poste de bourgmestre.

Ce contexte a conduit ces derniers à s'associer au Vlaams Belang. Toutefois, le politologue souligne que "cela a des conséquences bien moins anodines et triviales, puisque, pour la première fois, des partis s'allient au Vlaams Belang, permettant ainsi à ce dernier d'accéder au pouvoir dans une commune".

La remise en question du cordon sanitaire

Cette alliance pourrait-elle présager d'autres ruptures du cordon sanitaire ? Dave Sinardet n'exclut pas cette possibilité : "On pourrait envisager que des cas similaires se manifestent dans d'autres communes, et que certains, auparavant réticents, se disent désormais : 'Si cela se produit à Ranst, pourquoi ne pas en faire de même ici ?'"