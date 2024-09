À l'église ou dans des toilettes: les politiciens peuvent-ils mettre leurs affiches partout où ils veulent?

Une affiche électorale retrouvée à l'église (le candidat assure être totalement étranger à la présence de son affiche dans un endroit sacré) et une autre retrouvée dans les toilettes de la piscine communale soulève la controverse. Les candidats (et leurs partisans) ont-ils le droit de mettre des affiches électorales là où ils veulent ?

D'une manière générale, à Bruxelles comme en Wallonie, la règle, c'est : pas d'affiches sur la voie publique, sauf sur les panneaux électoraux sur lesquels il doit être prévu un partage de places pour les candidats.

Pas question non plus de poser une affiche dans les toilettes d'une piscine communale, c'est un lieu public et donc c'est interdit.

En revanche, un candidat peut coller des affiches sur des propriétés privées à condition que le propriétaire soit d'accord. Un locataire peut aussi les exposer à la vue de tous. Il n'a pas besoin de l'accord de son propriétaire.

