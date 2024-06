Les co-présidents de Groen satisfaits des résultats pour la Flandre et Bruxelles

Les co-présidents de Groen, Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout, se réjouissent des premiers résultats des élections et indiquent que "l'électeur semble confirmer que Groen est nécessaire".

Les Verts semblent en mesure de se maintenir en Flandre et les électeurs récompensent la ministre Elke Van den Brandt à Bruxelles, ont déclaré les co-présidents. "Nous attendons à présent les résultats définitifs", indiquent-ils. "Durant cette campagne, nous avons lutté pour une politique verte, qui consiste à prendre soin les uns des autres, de notre santé et de la planète. Il est encourageant pour la société de voir que les Verts semblent tenir bon et qu'ils peuvent poursuivre ce travail dans les années à venir."

Les Verts enregistrent leur meilleur résultat à Bruxelles avec Elke Van den Brandt comme leader. "Le résultat à Bruxelles est un bon signe pour les élections locales d'octobre ; si nous prenons nos responsabilités au niveau local, nous serons récompensés", ont-ils encore avancé. Ils ne se sont toutefois pas exprimés sur les résultats pour la Chambre, avec la ministre fédérale Petra De Sutter en figure de proue.