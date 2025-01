"Les conditions du chaos": Ahmed Laaouej explique pourquoi la formation d'un gouvernement bruxellois coince et s'en prend violemment à la N-VA

Bientôt huit mois sans gouvernement bruxellois. C'est le blocage total. Nous avons demandé à Ahmed Laaouej ce qui coinçait, il a répondu:

"Nous avons deux formateurs (NDLR: David Leisterh, MR et Elke Van den Brandt, Groen) en région bruxelloise et malheureusement, ça ne double pas l'efficacité. Ils sont en panne de trouver des solutions qui permettraient d'assurer la stabilité d'un gouvernement. Ce n'est pas faute d'avoir dit qu'il fallait une équipe en capacité de travailler sur la durée. Ils n'ont pas voulu entendre, ils ont laissé le côté néerlandophone essayer de mettre en place une coalition avec la N-VA et pour le PS, depuis le début, ce n'est pas possible."