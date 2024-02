Les CSC Seniors inquiets concernant la suppression du ticket senior à la SNCB

A ce stade, les inquiétudes restent entières. "Nous attendons une nouvelle tarification simple et transparente, qui permettrait à chacun et à chacune d'organiser ses déplacements et d'en calculer le coût. On ne devrait pas avoir besoin d'une calculatrice et d'un minuteur pour choisir son ticket de train", résume Anne Marie Balthasart, présidente des CSC Seniors.

Une pétition (papier et en ligne) lancée en septembre 2023 sur le sujet a déjà récolté près de 14.000 signatures.

Par ailleurs, une manifestation est organisée vendredi à l'appel du Gang des Vieux en Colère, des étudiants de la FEF et des syndicats, afin de revendiquer le droit à la mobilité pour tous.