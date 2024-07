Les Engagés approuvent la participation à l'unanimité moins une abstention

"Nous serons progressistes, volontaristes dans l'action mais jamais offensants. L'objectif n'est pas de brutaliser mais de moderniser", a-t-il affirmé devant les militants réunis à Louvain-la-Neuve. "Mais chacun doit accepter que demain sera différent d'hier, et c'est l'aspiration qui ressort du vote exprimé par les électeurs pour les Engagés et le MR dans des proportions inédites. Si on n'avait pas présenté des textes avec des accents de rupture, celles et ceux qui nous ont fait confiance se seraient sentis trahis".

Le président, Maxime Prévot, a insisté sur la volonté de changement que traduisent les Déclarations de politique régionale et de politique communautaire. Mais un changement qui se fera sans brutaliser et dans la concertation, a-t-il assuré.

A l'entendre, il s'agira de remettre la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles "sur les rails d'un redéveloppement vertueux". Et de rappeler quelques-unes des lignes de force des accords conclus: plus" d'oxygène fiscal", transition écologique, sociale et territoriale, préservation du secteur associatif, l'éducation comme "la colonne vertébrale de notre action", une fonction publique "plus agile".