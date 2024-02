L'évêque d'Anvers demande au pape de nominer un évêque auxiliaire

Dans sa lettre adressée au pape François, l'évêque explique vouloir "libérer davantage de place à court terme" pour s'engager en tant qu'évêque auprès des victimes de violences sexuelles et de leurs proches, ainsi que pour aborder et prévenir toutes les formes de violences au sein de l'Église. "Regarder les victimes dans les yeux, leur accorder une place centrale dans notre politique ecclésiale et apprendre de leur expérience" lui semble "le plus urgent" actuellement.

Mgr Bonny a donc demandé au pape de réorganiser à court terme ses tâches pastorales afin de se concentrer davantage sur les attentes des victimes et de la société en matière de lutte et de prévention des violences sexuelles perpétrées par l'Église. "Cela pourrait se faire, par exemple, en nommant un évêque auxiliaire pour notre diocèse", a-t-il ajouté. L'archevêque et le nonce apostolique en sont informés. "J'espère que cette demande ne s'éternisera pas et qu'elle sera rapidement prise en compte", a-t-il conclu.