L'incendie de la tour Kennedy ne devrait pas être maîtrisé avant une à deux heures

Les pompiers ne devraient pas maîtriser l'incendie qui est en cours dans la tour Kennedy, à Liège, avant une à deux heures, estime le capitaine de pompiers Denis Honders, qui dirige les opérations. Une cinquantaine d'hommes du feu des zones de secours de Liège et Verviers sont mobilisés sur place pour le moment.

Une échelle de 60 mètres appelée en renfort est arrivée d'Anvers peu après 19h00. "L'incendie s'étend sur toute la hauteur d'immeuble", a confié Denis Honders à l'agence Belga. "La difficulté de l'incendie a trait à la typologie de la tour qui est très élevée. Donc il est très compliqué pour nous d'amener de l'eau en point supérieur du bâtiment, mais aussi pour les pompiers d'évoluer au sein du bâtiment."

Le feu a pris dans la cave et s'est dispersé dans l'immeuble via les gaines électriques. Outre les câbles qui brûlent, le sinistre provoque beaucoup de fumées, ce qui bloque la cage d'escalier et empêche les habitants encore présents de quitter les lieux. Certains habitants sont toujours bloqués, notamment dans les étages supérieurs de la tour, qui compte 250 appartements, a constaté Belga.