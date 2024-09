Lire et Écrire appelle les communes à améliorer le quotidien des personnes analphabètes

Celle-ci suggère cinq pistes d'action afin d'améliorer le quotidien des personnes analphabètes et favoriser leur participation à la vie sociale, culturelle et économique de leur commune.

Au plus proche des citoyens, les communes ont un impact direct sur la vie quotidienne de la population. C'est pourquoi il est important qu'elles développent des initiatives inclusives vis-à-vis de leurs administrés les plus fragilisés, revendique l'association.

Premièrement, l'ASBL demande de prévoir une alternative physique à la numérisation des services communaux, en maintenant des guichets ouverts et en laissant la possibilité d'un contact téléphonique pour réaliser ses démarches.

Ensuite, l'association préconise de sensibiliser et former le personnel communal à accueillir et à orienter les personnes ayant des difficultés de lecture et d'écriture.

L'ASBL recommande par ailleurs d'améliorer l'information et la signalétique. Il convient dès lors, selon elle, "d'adapter les documents administratifs aux usagers les plus faibles et de permettre aux personnes illettrées de s'orienter facilement dans les différents bâtiments de l'administration (pictogrammes, signalétique de couleur, etc.)".