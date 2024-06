Les négociations pour former des gouvernements continuent: Bart De Wever doit bientôt remettre un rapport au Roi

Au Palais Royal, Bart De Wever, désigné informateur, va bientôt remettre son rapport au roi, plus précisément ce mercredi. "D'ici là, il va continuer de multiplier les rencontres, les discussions, pour tenter de voir quels sont les partis désireux de travailler ensemble au niveau fédéral", précise notre journaliste Amélie Schildt.

Pour ce qui est du programme de demain, il est tenu top secret. Bart De Wever a décidé de travailler en toute discrétion et il ne communiquera pas avant mercredi. Mais ces négociations ne concernent pas que le fédéral. En effet, les régions s'y collent aussi. "Georges-Louis Bouchez, président du MR et Maxime Prévot, président des Engagés, ont décidé eux de travailler ensemble pour tenter de former une coalition. Ils vont donc démarrer les concertations avec ce qu'on appelle la société civile", explique notre journaliste.