Où en sont les négociations des partis de l'Arizona? "J'ai deux métaphores sportives pour vous"

Mais concrètement, où en est la coalition Arizona ? "Alors, j'ai deux métaphores sportives pour vous", débute Martin Buxant. "Elles sont des présidents de partis, une cycliste et une issue du football. Jusqu'ici, on a roulé en plaine, on a engrangé des kilomètres, mais on n'a pas encore abordé de col de montagne. Et puis l'autre, on fait tourner le ballon, on fait jouer l'équipe, mais il n'y a pas encore eu de tir cadré". Plus clairement, "tous les nœuds délicats de cette formation gouvernementale doivent encore être tranchés".

Cette semaine, le formateur Bart De Wever a prévu de recommencer les régions bilatérales avec les présidents de partis, "pour voir les marges de manœuvre dont il dispose pour trancher", précise-t-il.

"En tout état de cause, personne ne parle d'atterrissage de ce gouvernement fédéral avant le mois de décembre", déclare le journaliste.