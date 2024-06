Paul Magnette "décidera à la fin de l'été" s'il est candidat-bourgmestre à Charleroi

En attendant cette échéance, le socialiste prêtera serment à la Chambre où il a été élu le 9 juin dernier. "Je prêterai serment au Parlement fédéral. Je me mettrai en congé de mon mandat de bourgmestre pendant les vacances, comme je le fais tous les étés. Et puis, on décidera à la fin de l'été", a-t-il déclaré.

Le PS, désormais deuxième parti francophone, a décidé de siéger dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir. La porte reste cependant ouverte en Région bruxelloise, où une majorité MR-Les Engagés - à l'instar de celles qui se construisent en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles - n'est mathématiquement pas possible. "Il se fait qu'Ecolo et DéFI ont décidé d'aller dans l'opposition. Et donc il n'y a presque plus personne pour gouverner Bruxelles. On est un parti responsable. On ne va pas paralyser les institutions. Si on a besoin des socialistes, on répondra présent... mais pas pour faire n'importe quoi", a-t-il averti, citant la gratuité dans les transports en commun, le logement social ou encore "les salaires".