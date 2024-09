Plan de relance européen: un premier paiement officiel de 632 millions a été effectué

La Commission européenne a versé mardi un premier paiement officiel de 632 millions d'euros dans le cadre du plan de relance et de résilience, a-t-elle indiqué. L'institution donne six mois au royaume pour satisfaire aux exigences européennes concernant la réforme des pensions.

Le plan belge s'inscrit dans une vaste politique européenne de relance visant à permettre aux pays de l'UE de se relever de la pandémie de coronavirus. La Belgique doit recevoir 5,3 milliards d'euros de financement européen: 5 milliards de subventions et 264 millions sous forme de prêts. Le plan comprend 40 réformes et 119 investissements, principalement dans le domaine climatique et de la transition numérique.

Le pays avait introduit en septembre 2023 une demande officielle de paiement d'une première tranche, que la Commission a validée en juillet dernier dans sa majorité. Sur 20 "jalons" auxquels la Belgique devait satisfaire pour obtenir l'enveloppe, 19 avaient été rencontrés. Le dernier concernait la réforme des pensions. Le montant correspondant a donc été suspendu dans l'attente que la Belgique améliore la viabilité financière de son système des retraites.