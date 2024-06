Plus de 12.000 personnes ont traversé la Manche jusqu'au Royaume-Uni en 2024

Plus de 800 migrants sont arrivés mardi en Grande-Bretagne après avoir traversé la Manche, soit le plus grand nombre de traversées sur une seule journée depuis le début de l'année. Les statistiques ont été confirmées mercredi par le département britannique de l'Intérieur.

L'année 2022 avait constitué un record quant au nombre de migrants arrivés en Grande-Bretagne par la Manche avec 45.774 personnes recensées. Ce chiffre a été signalé en baisse en 2023, de 36% exactement, pour atteindre 29.437 migrants.

En six ans et demi, depuis l'enregistrement des premiers chiffres à ce sujet, plus de 126.000 personnes sont entrées sur le territoire britannique depuis la Manche, dont plus de 81.000 depuis l'accord noué en avril 2022 pour l'expulsion de ces migrants vers le Rwanda, peu importe d'où ils viennent, sans possibilité de retour.

Ces chiffres sont d'autant plus scrutés à l'heure actuelle au Royaume-Uni que le pays est actuellement en campagne pour des élections législatives le 4 juillet. Les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans avaient fait de la lutte contre l'immigration illégale une priorité depuis le Brexit, mais se retrouvent aujourd'hui attaqués sur ce thème par le parti d'extrême-droite Reform UK de Nigel Farage.