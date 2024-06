Plus de 900.000 jeunes vont voter pour la première fois le 9 juin: sont-ils prêts et intéressés?

Dans un club de basket-ball à Schaerbeek, tous les joueurs le savent: pour réussir un match, ils ont un rôle à jouer sur le terrain. Mais qu'en est-il de leur rôle dans la démocratie ? RTL info est allé à la rencontre de ces jeunes. Quelques notions sont plutôt acquises mais la politique n'est pas encore le maître-mot sur le terrain. "Je me sens un peu perdu parce que je pense qu'on n'a pas assez d'informations", avoue Lucien, 17 ans. "On est encore à l'école et on a des priorités autres, honnêtement, que la politique.". "On ne se sent pas concerné", souligne Adam, 17 ans. "On n'a pas forcément d'implication dans la politique en elle-même."

Cette jeunesse bien qu'indécise face au brouillard électoral, est toutefois bien décidée à agir en tant que citoyenne. "Moi, je trouve que c'est bien qu'on vote. Comme ça, on s'informe au plus vite de ce qui se passe ici, en Belgique ou en Europe", s'enthousiasme Ethan. "Je ne suis pas stressé", reprend. Lucien. Justement, je suis heureux car je sais que je peux avoir un impact sur le monde qui m'entoure."