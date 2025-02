"Précipitée, brutale et inacceptable": la réforme des primes à la rénovation jugée "illégale" par l'opposition 

Partager:

Le PS, PTB et Ecolo dénoncent l'illégalité de la réforme des primes à la rénovation.

L'opposition wallonne a tiré à boulets rouges, mardi, sur la réforme des primes à la rénovation annoncée récemment par le gouvernement régional. "Un avant-projet juridiquement inexistant" puisqu'il n'a pas été approuvé en dernière lecture et qu'il est toujours en attente de l'avis du Conseil d'État, a principalement dénoncé le PS au cours d'un débat consacré au sujet en commission du parlement régional. Une réforme "à la hussarde", "extrêmement brutale", imposée sans concertation et un "choix politique" plutôt qu'une nécessité budgétaire, ont ajouté Ecolo et le PTB. Vos actions, décidées dans la précipitation, sont illégales

"Ce texte n'a pas été adopté définitivement; il n'a pas d'existence légale tant que l'ensemble de la procédure n'a pas été suivie et qu'il n'est pas publié au Moniteur belge. Vous êtes en totale illégalité et une telle disposition, juridiquement inexistante, pourrait être annulée par le Conseil d'État", a d'emblée dénoncé la députée socialiste Ozlem Ozen. À lire aussi Tensions à la Chambre: Bart De Wever et Paul Magnette s'interpellent sur un chapitre sensible de l'accord Arizona "L'administration ne peut pas appliquer une mesure qui n'a pas force de loi. Vos actions, décidées dans la précipitation, sont illégales", a-t-elle insisté tandis que, pour le PS toujours, Laurent Devin évoquait une réforme "précipitée, mal pensée et inacceptable". "Une régression sociale" "Votre réforme est brutale. C'est une réforme à la hussarde; un choix politique et non une nécessité budgétaire. Au lieu d'en faire porter le poids au gouvernement précédent, vous devriez assumer vos décisions", a de son côté exhorté la députée Ecolo Céline Tellier. "C'est une régression sociale et écologique. Vous mettez à mal la sécurité financière des citoyens et l'avenir énergétique de la région", a-t-elle encore souligné.