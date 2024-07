Quand connaîtra-t-on les nouveaux ministres wallons et de la FWB? Voici le programme chargé des prochains jours

Au programme des prochains jours, tout d'abord ce samedi , le congrès de participation du MR et la convention de participation chez les Engagés. Deux appellations différentes, mais le principe est le même : il s'agit de présenter aux adhérents du parti le programme politique qui sera mis en œuvre en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les cinq prochaines années.

Quand connaîtra-t-on le nom de nos futurs ministres en Région Wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Pour l'heure, les deux présidents de parti, les MR et les Engagés, sont en train de discuter de la répartition des portefeuilles ministériels. Ils pourraient déjà se mettre d'accord d'ici demain soir. Et puis, il va falloir mettre des noms sur ces portefeuilles, nos futurs ministres.

Selon nos informations, on pourrait déjà connaître l'équipe gouvernementale dimanche soir ou alors lundi avec une prestation de serment dans la foulée.

Sachant que lundi, il y a déjà un point à l'agenda de Georges-Louis Bouchez : sa réélection au Mouvement Réformateur.