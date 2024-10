Quelle est la condition pour que l'armée rapatrie les Belges du Liban? "Nous envisagerons à ce moment-là l'envoi d'un vol"

1800 Belges sont toujours au Liban à l'heure actuelle alors que le conflit au Proche-Orient s'intensifie. Que doivent espérer les Belges encore sur place? "Cela fait des mois que l'on envisage tous les scénarios possibles", dit Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères. "On est à la première étape, c'est-à-dire assister les 1800 Belges qui sont au Liban. On a identifié une petite centaine d'entre eux qui veulent partir et on est en train de les assister pour quitter le pays avec des accords avec la compagnie MEA et aussi avec d'autres pays de l'UE."

À lire aussi La Défense prête pour une évacuation des Belges au Liban

L'étape suivante, ça sera l'envoi un vol de l'armée. Mais ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. "La condition, c'est la destruction de l'aéroport civil", dit la ministre. "Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle et seuls 90 Belges veulent partir à l'heure actuelle. Nous allons continuer à prendre contact avec les Belges sur place."