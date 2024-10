Plusieurs milliers de Belges sont toujours au Liban: "Les seuls billets disponibles, c'est dix jours minimum d'attente"

Plusieurs milliers de Belges se trouvent encore au Liban, malgré la tension actuelle. Les vols commerciaux se font de plus en plus rares mais la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a annoncé être prête pour un rapatriement.

Alors que la tension est de plus en plus forte au Liban, plusieurs milliers de Belges sont encore sur place. Certains pays européens, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la France ont confirmé qu'ils envisagent des rapatriements de leurs ressortissants. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a annoncé être prête pour un rapatriement.

Certains Belges attendent justement des réponses. Ils s'inquiètent de plus en plus, car même s'il reste des vols commerciaux, ils sont de plus en plus rares. Trouver des tickets est devenu très difficile.