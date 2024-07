Droits d’enregistrement, droits de succession, perception des impôts,…: réforme fiscale en vue en Wallonie

Partager:

Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont présenté, jeudi après-midi à Namur, les grandes lignes de leur Déclaration de Politique régionale (DPR). Parmi elles, la réforme fiscale. En voici les éléments à retenir.

Réduction des droits d’enregistrement Le futur Gouvernement wallon fait de l'accès à la propriété une priorité absolue, reconnaissant son rôle crucial dans la stabilité des familles et la réduction des inégalités. L’acquisition d’un premier logement représente souvent un investissement considérable. Pour faciliter cet accès, une série de mesures fiscales ambitieuses seront mises en place. À partir du 1er janvier 2025, le taux applicable en cas d’acquisition d’une habitation propre et unique sera abaissé à 3 %. Cette réforme, alignée sur le régime en vigueur en Flandre, remplace les réductions et avantages existants, dont le chèque-habitat, et offre un incitant clair pour encourager les jeunes à devenir propriétaires. À lire aussi Nouveau gouvernement wallon: découvrez les points majeurs de l'accord MR-Engagés

Plaidoyer pour un régime TVA favorable Le Gouvernement wallon plaidera au niveau fédéral pour l’adoption d’un régime de TVA favorable à l’acquisition d’un logement propre et unique. Cette mesure vise à alléger encore davantage la charge financière pesant sur les nouveaux propriétaires. Avantages fiscaux en cas de revente et rachat Les propriétaires pourront bénéficier directement des avantages fiscaux en cas de revente et de rachat de leur habitation propre et unique dans un délai raisonnable. Cette disposition vise à accompagner les propriétaires dans l’évolution de leur vie et à fluidifier le marché immobilier. Maintien des droits actuels pour les multipropriétaires Les bénéficiaires existants des différents avantages fiscaux ne verront pas leurs droits remis en cause, et les multipropriétaires resteront soumis aux droits d’enregistrement actuels.

Automatisation des réductions au précompte immobilier Dans un esprit de simplification et d’égalité de traitement, le Gouvernement étudiera et mettra en œuvre une automatisation maximale des réductions au précompte immobilier, notamment pour les familles avec enfants, les personnes en situation de handicap, et les victimes de catastrophes naturelles comme les inondations de juillet 2021. À lire aussi "Un changement pour le pire": la réaction du PTB après l'accord MR-Engagés Modernisation des droits de succession et de donation Les droits de succession seront radicalement diminués et simplifiés. À partir du 1er janvier 2025, les taux seront réduits de moitié, avec un minimum de 5 % pour les successions en ligne directe, 7 % en ligne indirecte, et 15 % pour les tiers sans lien familial. Cette réduction vise à alléger la charge fiscale des familles et à rendre le système plus équitable. Les droits de succession et de donation seront adaptés pour refléter la diversité des structures familiales modernes. Les enfants des cohabitants légaux, les enfants en famille d’accueil, et possiblement les cohabitants de fait seront assimilés aux enfants biologiques pour bénéficier des taux préférentiels.