"On ne demandera pas le moindre impôt nouveau": comment la coalition MR-Engagés compte financer leurs nouvelles mesures?

"On peut déjà rassurer les citoyens", Maxime Prévot a assuré que 80 % du financement proviendrait de la réduction des dépenses publiques : "On réduit la voilure d'une série d'acteurs du paysage".

Parmi les propositions évoquées : la réduction des droits de succession et des droits d'enregistrement ou encore une TVA plus favorable. Mais comment financer celle-ci ?

Absence de nouveaux impôts

Prévot a souligné que leur "ligne rouge" était de "ne pas demander le moindre impôt nouveau auprès des citoyens wallons et wallonnes". Il a qualifié cette mesure d'"inédite".

Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez ont introduit un décret appelé la "règle d'or budgétaire". Ce décret vise à garantir une trajectoire financière stable sur dix ans, "pour que ce soit soutenable, pour qu'on soit dans la responsabilité et certainement pas dans l'austérité".

Les deux présidents de partis voteront ce décret au Parlement de Wallonie et au Parlement de la communuaté française. Une décision qui "va garantir qu'il n'y ait plus de dérapage et qu'il n'y ait plus de dépenses d'argent public que nous n'aurions pas" termine-t-il.