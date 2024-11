Sammy Mahdi croit en l'Arizona et ne veut pas d'une majorité trop courte: "J'adore le cirque, mais au Parlement, il faut qu'on évite"

"Le plus important, c'est que tout le monde prenne sa responsabilité et vienne à table et négocie. Et c'est là où ces derniers jours, on a eu beaucoup de problèmes à avoir tout le monde autour de la table. Mais quand on regarde le gouvernement flamand avec la NVA, CD&V, Vooruit et le gouvernement wallon avec les Engagés et le MR, c'est logique d'avoir cette coalition-là, c'est une coalition stable et large", s'explique-t-il.

Une autre solution pourrait être celle d'une autre coalition, le "Lagon" avec la N-VA, le CD&V, le MR, les Engagés et les libéraux flamands de l'Open VLD. Sammy Mahdi ne voit pas cette possibilité d'un très bon œil : "Il faut rester raisonnable, quand même. À un moment donné, je comprends qu'on veut trouver une solution, mais en flamand, on dit "Paniekvoetbal", le football panique. On essaie de trouver une solution, avec un siège majoritaire. Ca veut dire que chaque semaine au Parlement, il y a 76 députés qui peuvent s'amuser. Un qui dit non, un qui dit oui. (...) J'adore le cirque de Bouglione. J'y allais très souvent avec la famille, auparavant. Mais le cirque au Parlement, il faut qu'on évite", réagit-il.

En-tout-cas, Sammy Mahdi, dit rester "positif", bien que, il l'admet, le temps presse : "Il y a urgence et il y a une opportunité aussi. Moi, je voudrais rester positif. Il y a une opportunité pour cette génération politique dont je fais partie de prouver qu'on peut former un gouvernement qui fait en sorte qu'on n'est plus le pays avec les taxes sur le travail le plus élevées au monde. On a une proposition par rapport à ça. D'investir dans notre santé, qui est tellement importante, on en frime dans le monde entier, on doit continuer à investir et de faire en sorte que ceux qui travaillent, ceux qui bossent, puissent avoir un gouvernement qui soit stable, qui renforce la sécurité et qui fait en sorte que ceux qui travaillent ne soient pas taxés comme c'est le cas aujourd'hui", conclut Sammy Mahdi.

La suite de la saga ce mardi

Le formateur royal Bart De Wever sera reçu mardi à 11h30 par le Roi pour faire rapport de ses consultations supplémentaires en vue de former une nouvelle majorité fédérale, a indiqué lundi le Palais.