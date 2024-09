Sammy Mahdi envisage un gouvernement pour la fin de semaine

Selon le président des chrétiens-démocrates flamands Sammy Mahdi, la Flandre devrait avoir son nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine. "À partir de demain, on se penche ensemble sur tous les nœuds qui ne sont pas budgétaires", a-t-il indiqué lundi après-midi au Parlement flamand.

"Il s'agit de toute une série de choses dans tous les départements, mais nous avons eu de bonnes discussions les derniers jours et je suis convaincu que l'on converge". "J'ai le sentiment que chacun autour de la table comprend qu'il faut donner de la marge de manœuvre à l'autre, sur les thèmes qui lui sont chers", ajoute-t-il encore.

De nouvelles réunions des trois partenaires de la future majorité, N-VA, Vooruit et CD&V, sont déjà prévues pour lundi, mardi et mercredi. Ce lundi, à 17h00, il s'agira de questions techniques. Les points importants et encore à trancher, hors budget, seront abordés dans les prochains jours.