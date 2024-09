Un CE extraordinaire mardi pour lever un coin du voile sur d'éventuels repreneurs

La direction s'était alors refusée à avancer le nombre de candidats concernés. Elle a par contre confirmé aux représentants des travailleurs que les investisseurs potentiels pouvaient enchérir et surenchérir sur l'offre d'un autre investisseur (procédure de stalking horses).

La direction d'Audi Brussels a décliné plus tôt dans la journée de lundi une nouvelle fois l'invitation de la Chambre à se rendre en commission de l'Economie mercredi. Au grand dam des syndicats. "Je constate qu'Audi Brussels (direction belge et allemande) n'en a rien à f... (faire) de la politique belge, que cela soit des députés fédéraux mais aussi et surtout des gouvernements fédéral et régionaux. J'ose croire que la direction n'aura pas la même attitude avec ses travailleuses et travailleurs lors de la négociation du plan social qui démarre demain/mardi à 14h00. Si c'est le cas, nous prendrons nos responsabilités", a prévenu Ludovic Pineur.