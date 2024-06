Un cinquième des Belges voulant maigrir utilise des moyens dangereux, alerte Sciensano

Plus d'un quart (28%) des Belges âgés d'au moins 10 ans essaient de perdre du poids, ressort-il jeudi de l'enquête de consommation alimentaire menée par Sciensano en 2022 et 2023. Parmi les personnes souhaitant maigrir, un cinquième utilise pour y parvenir des moyens dangereux pour la santé, s'inquiète l'Institut de santé publique.

La volonté de maigrir est plus présente chez les femmes (31%) que chez les hommes (24%). Elle est également plus prégnante chez les personnes actives (31% des 18-39 ans et 35% des 40-64 ans) que chez les seniors. Pourtant davantage en surpoids (71%, contre 49% de la population belge dans son ensemble), seuls 21% des plus de 65 ans souhaitent perdre du poids.

Par ailleurs, 13% de la population belge âgée de 10 à 64 ans souffrent d'un trouble alimentaire. Les adolescentes (10-17 ans) sont particulièrement nombreuses à en présenter les symptômes (18%, contre 7% des garçons du même âge). En Flandre, la proportion d'adolescents souffrant de trouble alimentaire est passée de 4% en 2014-2015, lors de la dernière enquête du genre, à 9% en 2022-2023.