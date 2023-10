Une journée de recrutement de la Réserve de la Défense prévue à Neder-Over-Heembeek samedi

Un "Job Day" de la Réserve est organisé par la Défense à l'hôpital militaire Reine Astrid, à Neder-Over-Heembeek, samedi. Des réservistes seront présents pour évoquer leurs fonctions, missions et expériences et des informations sur les fonctions de réserve possibles au sein des différentes composantes seront communiquées.

En 2023, la Défense a engagé 361 nouveaux réservistes, dont 192 qui ont déjà commencé leur service et 169 qui le feront avant la fin de l'année. Mais, à l'heure de la guerre en Ukraine et d'une montée en puissance du conflit israélo-palestinien, elle compte bien augmenter ses effectifs. Objectif ? Disposer d'une Réserve opérationnelle, indispensable pour garantir la sécurité du pays.

Les besoins de la Défense sont multiples et peuvent s'adapter aux profils et disponibilités de chacun. Temps plein pendant un an, quelques jours à l'année dans le cadre de journées de rappel, engagement couplé avec la poursuite d'études : chaque candidat peut adapter ses engagements.