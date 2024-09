"Une promesse faite à tous les Flamands": voici les premiers propos de Matthias Diependaele en tant que ministre-président

Le nationaliste a énuméré quelques-uns des engagements et défis que s'est fixés la nouvelle équipe: trois milliards d'euros d'investissement supplémentaires (une bonne partie ira dans le domaine du bien-être: personnes handicapées, soins aux personnes âgées, accueil de l'enfance, etc.) en contrepartie de l'équilibre budgétaire en 2027, taux d'emploi à 80%, soutien aux entrepreneurs en s'attaquant à l'inflation réglementaire et signal à adresser aux investisseurs que la Flandre est une terre où ils peuvent faire des affaires.

"Travailler ensemble à une Flandre chaleureuse et prospère (titre de l'accord négocié entre la N-VA, Vooruit et le CD&V), ce n'est pas qu'un slogan, c'est une promesse faite à tous les Flamands", a affirmé M. Diependale.

La Flandre entend aussi assumer ses responsabilités en matière climatique et énergétique, elle qui est à la traîne par rapport aux autres entités du pays. "Mais nous n'agirons pas de manière irréfléchie", a averti M. Diependaele. "Les décisions relatives au climat seront mises en balance avec "la capacité des citoyens de les assumer et la compétitivité des entreprises". L'obligation de rénovation assouplie en est un exemple.

Pour financer ses investissements supplémentaires et les mesures qu'il a promises, comme la baisse des droits d'enregistrement, le nouveau gouvernement fera des économies et percevra de nouveaux revenus. Le prix des titres-services sera revu à la hausse et ne sera plus déductible fiscalement. La prime pour les voitures électriques sera supprimée et les nouvelles voitures électriques seront soumises aux taxes de circulation.