Ville de Bruxelles: Le PS refusera de réduire le nombre d'agents communaux - Ph. Close

S'exprimant à l'occasion de la présentation officielle des candidats de la liste PS-Vooruit dans le nouveau parc créé à proximité du canal, face à Tour et Taxis, Il a visé en termes à peine voilés le MR et les Engagés qui, ont annoncé des mesures touchant la fonction publique et l'enseignement, à travers notamment un projet de fusion des réseaux officiels et un réajustement financier au profit du libre.

Celui qui est candidat à sa succession au maïorat de la Ville s'est également s'est prononcé en faveur de l'installation de la majorité "la plus progressiste possible" en fonction du résultat du scrutin.