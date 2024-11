6 morts et 5 blessés graves aux passages à niveau en 2023: le numéro 1711 peut pourtant sauver des vies

"Composer le 1711 permet d'entrer directement en contact avec un agent du centre de gestion du trafic pour l'informer d'un danger imminent. Il est ainsi possible d'interrompre immédiatement la circulation des trains afin d'éviter une collision… et ses conséquences souvent très lourdes", rappelle le gestionnaire.

En 2023, 31 accidents se sont produits à des passages à niveau, faisant six morts et cinq blessés graves. "En marge des drames humains, ces accidents - mais aussi les incidents tels les heurts de barrière - ont occasionné 2h25 de retard cumulés chaque jour", fait savoir Infrabel.

Le numéro d'urgence doit être appelé lorsqu'un véhicule, un objet ou une personne reste bloqué sur un passage à niveau et ne le quitte pas immédiatement. Depuis sa mise en service, à la mi-février, le 1711 a enregistré environ 150 appels par mois. Le numéro reste cependant méconnu et, lorsqu'il est composé, l'est parfois à mauvais escient, constate Infrabel. Ainsi 35% des appels signalent une situation potentiellement critique et sont donc considérés comme pertinents.

Un appel sur deux (52%) relève de la bonne foi d'un témoin mais informe l'opérateur d'une situation non-urgente ou non liée aux passages à niveau. Le solde, soit 13%, est constitué d'appels erronés.

Infrabel lance donc une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et via les écrans dans les gares. Un autocollant figure désormais sur chaque feu des 1.400 passages à niveau du domaine public avec le numéro 1711, tandis qu'un second autocollant mentionne le numéro de la ligne et du passage à niveau à transmettre à l'opérateur chargé de gérer le trafic.