Accident sur l'E411 à hauteur de Longlier: voici l'état des routes ce mardi matin

Quelques très légers coups de frein sont constatés sur l'E25 Maastricht-Liège entre Bressoux et Jupille vers Liège suite à la zone de chantier de longue durée de transformation de l'autoroute en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monssin et le Pont Atlas.

08h15

Accident sur l'E411 à hauteur de Longlier

Un accident est signalé sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Longlier. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées vers le Luxembourg.

Comme le trafic est totalement fluide, on en profite pour vous glisser à l'oreille un chantier d'importance qui démarrera en janvier prochain sur l'E42 entre Battice et Saint-Vith plus précisément au niveau du Viaduc de Lambermont qui va être totalement réhabilité.

Lors de la phase préparatoire d'une semaine qui débutera le lundi 13 janvier, 1 seule bande sera maintenue en direction de Battice

Ensuite, 2 bandes seront maintenues par sens avec une vitesse réduite à 70 km/h.

Sachez que ce chantier est prévu jusqu'en octobre 2026 !