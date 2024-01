Anders Bultynck termine 6e chez les U19

Anders Bultynck a pris la 6e place du championnat du monde des jeunes (U19) de voile en classe ILCA 6 (ex-Laser Radial) qui se sont achevés vendredi à Mar del Plata en Argentine. Deux autres Belges étaient présents: Boris De Wilde s'est classé 26e et Cédric D'hondt 40e.

Bultynck a abordé les deux dernières régates en 11e position. Il s'est classé 14e de la première avant de conclure son championnat par une brillante 2e place, une performance qu'il avait déjà obtenue dans les 3e et 6e régates. Il boucle la compétition au soir des douze régates avec 99 points. Le titre est revenu à l'Italien Antonio Pascali, vainqueur de cinq manches et qui a terminé dans le top 9 des six autres régates prises en compte. Il a totalisé 38 points.

Boris de De Wilde a cédé cinq places lors de la dernière journée et a terminé avec 211 points tandis que Cédric D'hondt a repris deux positions avec son score de 291.