Attentat à Bruxelles: comment les victimes vont-elles être indemnisées?

"Cela fait 7 ans qu'on alerte toutes les autorités via les médias, en commission parlementaire, pour expliquer qu'il faut que la situation change, que notre arsenal législatif est très mal armé pour faire face à des attentats d'une telle ampleur. On constate aujourd'hui que 7 ans après, rien n'a bougé", indique Guillaume Lys, qui était avocat des parties civiles au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Il y a 12 jours, le terrorisme a frappé une nouvelle fois la Belgique. Le neuvième attentat terroriste dans le pays en 11 ans à peine. Depuis les attentats à l’aéroport et dans le métro bruxellois en 2016, les victimes d’attaque terroriste se battent au quotidien face aux assurances pour obtenir des aides et des indemnités.

Aujourd’hui encore, en Belgique, une attaque terroriste en pleine rue, sur la voie publique, n’est couverte par aucune assurance obligatoire. "A l'heure où je vous parle, on n'est couvert que par la commission d'aide financière, qui intervient de manière résiduaire. On aura la réparation d'un préjudice, qui ne pourrait pas excéder 125.000 euros. Je vous laisse imaginer ce que ça serait si vous aviez des graves blessures à endurer, une vie professionnelle qui doit être malheureusement brusquement arrêtée, et avec les factures qui continuent à s'accumuler...", ajoute l'avocat Guillaume Lys.

Une nouvelle loi bientôt votée?

Une loi est pourtant prête sur la table. Elle pourrait être votée dans le courant du mois de novembre. Elle est présentée par le ministre de l'Économie comme une avancée essentielle. "On veut que toutes les victimes soient couvertes, qu'elles soient couvertes ou non par un contrat d'assurance. C'était vraiment important pour nous. Deuxièmement, on veut que toutes les victimes quelque soit leur nationalité soient couvertes aussi. Des résidents belges comme les non-résidents seront indemnisés en cas d'attaque terroriste", précise le ministre fédéral de l’Économie Pierre-Yves Dermagne.