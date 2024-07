Bart Swings et les Belges prêts à disputer leur "Euro"

La forte délégation belge (dix seniors et autant de juniors), emmenée par Bart Swings, est prête à disputer les championnats d'Europe de roller organisés à Zandvoorde, près d'Ostende, du 19 au 25 juillet.

Swings, le champion olympique et double champion du monde de la mass start en patinage de vitesse sur glace, retrouve son sport de prédilection: le roller. Il a été rassuré par un ultime test effectué dimanche à l'occasion du Flanders Grand Prix où il s'est imposé dans la course sur route de 30 km.

Pour la septième fois, les meilleurs patineurs à roulettes en ligne d'Europe se réunissent en Flandre occidentale où ils ont trouvé leur lieu de prédilection à Zandvoorde depuis plus de cinquante ans. Une piste asphaltée y existe depuis 1972. Le premier titre européen y a été décerné en 1979 et d'autres championnats d'Europe ont suivi en 1987, 1995, 1999, 2009 et 2018.