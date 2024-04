Bpost en grève: aucun courrier ne sera distribué à partir de ce lundi 

La grève annoncée chez Bpost débutera dès lundi matin et aucune distribution de journaux ni de courrier (lettres et colis) ne devrait avoir lieu pour ce premier jour de la semaine, préviennent samedi les syndicats francophones de l'entreprise postale.

Il est ensuite plus que probable que d'autres secteurs d'activités suivent dans le courant de la semaine, laisse-t-il entendre. Ce que confirme son collègue Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste. "Ça va monter au fur et à mesure, jusqu'à tout paralyser mercredi", prévient-il.

"La direction est fermée", constate Stéphane Daussaint. Il regrette qu'aucune avancée n'ait pu être engrangée depuis trois semaines et le dépôt du préavis de grève, qui date donc d'avant l'annonce du rachat du géant français de la logistique Staci pour 1,3 milliard d'euros, fait-il remarquer. Parmi les points de friction, on retrouve la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux et ses conséquences potentielles sur le personnel de bpost, mais aussi un projet de réorganisation sur la productivité et l'efficience maximale et une nouvelle convention collective de travail prévoyant des mesures d'accompagnement en cas de réorganisations éventuelles.

Du côté de l'entreprise postale, on déplore les perturbations annoncées, mais on souligne que "la priorité est au dialogue social". Syndicats et direction doivent se revoir mercredi mais les attentes ne sont guère optimistes dans le camp de la CGSP Poste et de la CSC-Transcom Postes.

Des discussions sont toujours en cours avec les éditeurs quant à la distribution des journaux, indique l'entreprise postale. Une piste sur la table serait de confier la tâche à AMP, une filiale de Bpost, ce dont ne veulent pas les syndicats. "Nous explorons toutes les options pour assurer la continuité des opérations. Maintenir un maximum de volume est essentiel afin d'éviter un plan social. La priorité est de trouver des solutions durables qui répondent aux besoins des éditeurs au niveau qualité et prix", insiste Bpost.

Quant au projet de réorganisation sur la productivité et l'efficience maximale, l'entreprise assure comprendre les préoccupations de ses travailleurs. "Nos activités postales traditionnelles, telles que les lettres et les journaux, subissent un déclin structurel et cette tendance est irréversible et nécessite des efforts d'efficience continus", souligne cependant la société semi-publique. "Le contexte actuel, marché du colis concurrentiel et en constante évolution, nous oblige à évoluer toujours plus vite", poursuit-elle. "Sur le plan opérationnel, il s'agit de faire face avec souplesse aux importantes fluctuations des volumes de colis, tant sur une base hebdomadaire que saisonnière.

En concertation avec les partenaires sociaux, des ajustements se font régulièrement au sein de l'entreprise et ce processus se poursuit, avec et pour les collaborateurs." Les syndicats souhaitent un retrait complet de ce projet de réorganisation et de la "menace sur l'emploi permanente", alors que l'entreprise n'est pas en difficulté et est prête à dépenser 1,3 milliard d'euros. "Les postiers ne veulent plus être une variable d'ajustement", mettent-ils en garde.