Une nouvelle forme de cambriolage fait son apparition: de quoi s'agit-il et comment s'en protéger?

Plusieurs zones de police alertent sur une nouvelle forme de cambriolage. En raison de l'obscurité, la période actuelle est particulièrement propice aux vols dans les habitations. Les policiers signalent que les cambrioleurs ont découvert une méthode plus efficace pour pénétrer dans les maisons. De quoi s'agit-il ?

Stéphane Momin, directeur du service enquête et recherche de la police locale de Namur, explique : "C'est lié à la période de l'année. Il y a moins de luminosité pendant la journée, ce qui crée davantage d'occasions".

Actuellement, cet installateur d'alarme reçoit jusqu'à cinq demandes de devis par jour. Son calendrier est complet jusqu'en janvier. "L'alarme, ce n'est pas un mur, c'est de la prévention (...)", précise Patrick Thenaers, gérant d'une entreprise de sécurité.

Cependant, cela pousse les cambrioleurs à innover, bien que leur nouvelle technique soit plus risquée. "Nous avons constaté plusieurs cas de vols qualifiés où les auteurs passent par les Velux ou, plus généralement, par les parties hautes des habitations. Il est important de sécuriser les serrures au rez-de-chaussée, mais veillez également à fermer vos Velux et tous les accès situés en hauteur", ajoute Stéphane Momin.

Évitez de laisser des échelles à portée de main. Pensez à sécuriser non seulement le rez-de-chaussée, mais également les étages. Un autre conseil important : le moindre obstacle devant votre maison, comme une barrière ou une lampe, peut dissuader un voleur potentiel. Ce dernier choisira toujours la cible la plus facile en quelques secondes seulement.