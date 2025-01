Christiane collectionne les fèves cachées dans les galettes des rois: elle possède plus de 5.500 pièces

Ce n'est pas la seule à vouloir collectionner les fèves. Ici, on les vend même à l'unité. "Il y a plein de gens qui aiment bien avoir une belle petite fève dans leur galette et qui les collectionnent aussi. C'est pour ça que c'est important de trouver quelque chose d'original", estime Tom Desmet, boulanger-pâtissier.

Christiane est venue chercher ses galettes des rois dans une boulangerie située à Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise. Ce qui l'intéresse surtout, ce sont les fèves qui se cachent à l'intérieur de cette pâtisserie gourmande. "Et un minou pour madame", lui lance la boulangère.

On les appelle des fabophiles. La collection de Christiane comprend plus de 5.500 pièces. "Tout d'abord, celles qui sont en principe mes préférées. Betty Boop, Bécassine, qui sont très difficiles à trouver et qu'on ne trouve qu'en France", explique Christiane.

Des fèves Disney aux fèves Barbie, en passant par des fèves Dior, la fabophile a dû s’organiser et trier ses fèves par catégorie. "Tout est bien répertorié, par série complète. Ici, par exemple, je mets Disney 2022. C'est chaque fois des séries. Les pâtisseries parce qu'il y en a énormément. Et alors, le trésor des trésors, ce sont les fameux coffrets", montre avec fierté la collectionneuse.

Et même si elle apprécie manger une bonne galette des rois, Christiane a dû se créer un réseau pour pouvoir compléter sa collection. "Il existe beaucoup de sites sur Facebook pour les collectionneurs de fèves. Les Français ont de la chance. Ils en trouvent des centaines en brocante et ils les achètent. Ils ont des doubles, ils les revendent. Donc, moi, quand j'en vois pour terminer une série ou quoi, j'achète", explique la Bruxelloise.

Sa collection est déjà importante, mais Christiane ne compte pas s’arrêter là et espère pouvoir atteindre un jour les 10.000 fèves.