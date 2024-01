Comment expliquer que les prix du gaz et de l'électricité ont diminué malgré les guerres à l'étranger?

Le 24 février prochain, cela fera 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Une guerre qui a eu d'importantes répercussions sur les marchés de l'énergie, provoquant une flambée des prix du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, la guerre n'est pas terminée, pourtant les prix ont fortement baissé et ne semblent pas augmenter. Comment expliquer cette situation?

Si on regarde les prix depuis un an : on était à 80€/MWh en janvier 2023 et aujourd'hui, en janvier 2024, on est à 30€/MWh. "On a eu deux hivers relativement cléments successifs, ce qui nous aide beaucoup à baisser la consommation des ménages, qui est la principale consommation de gaz en Belgique. Et par ailleurs, il y a les efforts de sobriété énergique des ménages, qui se sont conjugués à ça pour avoir une demande de gaz extrêmement basse à l'heure actuelle", explique Stéphane Bocqué, porte-parole de la Fédération belge des Entreprises électriques.

C'était la hantise de chacun il y a un an: ouvrir sa facture d'énergie et découvrir des mensualités qui ont fait fois quatre. Aujourd'hui, c'est toujours la guerre en Ukraine, un autre conflit a éclaté au Proche-Orient, et pourtant... La courbe diminue depuis l'été 2022.

Nous consommons moins qu'avant. Et en plus, il fait globalement chaud depuis l'automne et les stocks sont encore très importants. "Quand on a une offre qui est relativement abondante et une demande relativement contenue, c'est ça la clef du succès", souligne-t-il. "Et ça se traduit comment? On voit cela dans les stocks de gaz européen. À l'heure actuelle, on est à un niveau de 82% de remplissage des stocks de gaz au 11 janvier 2024. Au 11 janvier 2022, on était environ à 50%."

Pas de flambée non plus pour le prix de l'électricité : 124€/MWh il y a un an. 108€/MWh il y a quelques jours. C'est finalement normal quand on sait qu'il est pour bonne partie lié au prix du gaz.

Le mazout de chauffage est aussi plutôt bon marché: 1,10€/L il y a un an, contre 0,93€/L aujourd'hui. L'énergie est donc relativement abordable pour l'instant. Mais il faut rester prudent. "Il faut faire très attention au futur, avertit Stéphane Bocqué. On est dans un marché dans lequel la moindre nouvelle peut faire basculer les choses et faire hausser les prix de manière relativement violente."