Connaissez-vous les balades connectées? Découvrez ce concept innovant qui séduit de plus en plus de marcheurs

Avec ou sans chien, une promenade est toujours une bonne idée. Et dans ce domaine, les choses évoluent : il est désormais possible de faire des balades connectées.

Benjamin Pirson a créé Totemus, une application proposant 223 parcours à travers la Belgique et le nord de la France. Son concept : mélanger randonnée, jeu et découverte.

C'est l'activité incontournable des vacances : la balade. Cette semaine encore, vous serez à nouveau des centaines de milliers à enfiler vos chaussures pour partir à l'aventure. Et pour la plupart d'entre vous, avec un nouvel allié : les applications pour smartphones.

"On va suivre l'application, qui va nous guider d'étape en étape. On va répondre à des questions d'observation la plupart du temps. On va, par exemple, reconstruire des mini-puzzles, jouer avec des QCM", précise Benjamin Pirson.

Cette tendance s'est développée il y a cinq ans, en pleine crise du Covid. En effet, les Belges ont soudainement ressenti le besoin de prendre l'air et de marcher. Une véritable aubaine pour les professionnels du tourisme.