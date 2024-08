Cri de détresse lancé par une SPA liégeoise: le centre est surchargé, "Ça n’arrête pas, c’est abominable"

Tous ces animaux, après avoir été abandonné, patientent parfois de longs mois en attente d’un nouveau propriétaire. Des mois pendant lequel il faut les nourrir et leur appliquer des soins. "J’ai un chat qui est là depuis dix mois. Nous avons déjà eu des animaux qui ont attendu jusqu’à un an, voire 13 mois, avant de trouver leur famille".

À Vinalmont, ce sont les chats, les chiens et les lapins qui sont les plus abandonnés. Chez les chiens, ce sont les Malinois et les American staff qui sont les plus recueillis, des chiens de grandes tailles et réputés plus dangereux.