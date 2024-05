Daan Baute 38e à l'issue de la 4e journée à Hyères

Le Singapourien Maximilian Maeder continue à survoler l'épreuve. Il a gagné 14 des 16 régates au programme et compte 13 unités (les trois moins bons résultats ne sont pas comptabilisés).

Le jeune Brugeois, 19 ans, navigue dans la flotte Silver, après les régates de qualifications et totalise 149 points après 16 courses.

La flotte de 78 concurrents est divisée en trois groupes de 26 kite surfeurs.

Daan Baute, 77e au ranking mondial, a terminé respectivement 67e et 21e du Mondial Formula Kite en 2022 et 2023. Il a aussi terminé 9e des championnats du monde des jeunes en 2022 et 2023.