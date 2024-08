De grandes ambitions belges à Paris en tennis de table, athlétisme, dressage et cyclisme

Laurens Devos, numéro un mondial en tennis de table, est le grand favori pour décrocher un troisième titre paralympique consécutif dans sa catégorie. Florian Van Acker, avec une médaille d'or à Rio et une médaille de bronze à Tokyo, vise une nouvelle médaille. Marc Ledoux, double médaillé à Athènes il y a vingt ans, et Ben Despineux complètent la délégation belge en tennis de table.

En athlétisme, la Belgique est bien représentée avec sept para-athlètes, dont quatre sont des candidats sérieux aux médailles. Peter Genyn et Roger Habsch, qui ont rapporté quatre médailles de sprint à Tokyo, abordent Paris avec de grandes ambitions. Maxime Carabin, favori sur 100 et 400 mètres, détient plusieurs titres mondiaux et deux records du monde. Léa Bayekula, qui a battu le record du monde sur 400 mètres cette année, concourt également sur 100 et 800 mètres. Martin Clobert, ainsi que les jeunes sprinteuses Kiara Maene et Selma Van Kerm, complètent la sélection.

En dressage, Michèle George, détentrice de cinq titres paralympiques et d'une médaille d'argent, est une figure emblématique. À Tokyo, elle a remporté deux médailles d'or. Manon Claeys, avec deux médailles de bronze à Tokyo, et Barbara Minneci, qui avait terminé quatrième en freestyle à Tokyo, sont également présentes.