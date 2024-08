De nombreux professeurs constatent une baisse conséquente de leur salaire pendant les vacances: pour quelles raisons?

Plusieurs professeurs nous ont contactés via le bouton orange Alertez-Nous. Ils ont constaté une baisse conséquente de leur salaire pendant les vacances. 400 euros en moins, parfois plus. Une diminution qui concerne uniquement les enseignants non nommés. Pour quelle raison ? Est-ce normal ?

Le salaire de Joséphine, lui, est passé de 2200 euros en moyenne à 1900 euros. Elle a raboté ses congés, elle a donné des stages pour arrondir ses fins de mois. "Il faut réfléchir car les factures restent, et il faut pouvoir y subvenir", explique Joséphine Gérard, maître de psychomotricité et professeure d’éducation physique.

Joséphine, Lola et Marion donnent cours en primaire. Ces 3 institutrices ne sont pas encore nommées. Leur salaire varie d’un mois à l’autre et cet été, il a fondu. Lola, par exemple, constate une baisse de 450 euros par mois.

Ces 3 exemples ne sont pas les seuls. Vous êtes nombreux à nous avoir alertés ces dernières heures. "Presque 900 euros en moins en deux mois sur nos fiches de paye. On a travaillé toute l'année et on nous retire des sommes énormes", nous a écrit Julie. "Perso, je perds 900 euros sur deux mois alors que j’ai travaillé toute l’année scolaire. Nous avons des factures à payer, la rentrée de NOS enfants !", alerte Céline. "Il serait grand temps de dénoncer ce système, cette injustice entre les nommés et les temporaires", note Kimberly.

Cette différence de salaire avec le reste de l’année, elle est dûe à la réforme des rythmes scolaires. Les vacances d’été sont réduites, les salaires versés durant l’été le sont donc aussi.

"Nous avons signalé que ce que préférerait les enseignants, c'est d'avoir le salaire le plus stable possible. C'est aux politiques d'agir désormais", clame Luc Toussaint, président communautaire - CGSP Enseignement