Découvrez les coulisses du Steigenberger Icon Wiltcher's, l'hôtel le plus luxueux de Belgique, avec Mark Norman

Mark Norman, le directeur de l'hôtel le plus luxueux de Belgique ! Le Steigenberger Icon Wiltcher´s, un hôtel 5 étoiles où tous les chefs d'Etat se réunissent régulièrement pour décider de l'avenir de l’Europe. Et où Justine Bieber, Lady Gaga, les Rolling Stones et bien d’autres ont dormi dans la grande suite royale. Il vient nous raconter quelques anecdotes inédites qui se sont déroulées dans cet hôtel unique.

Le Steigenberger Icon Wiltcher's, situé sur l'avenue Louise à Bruxelles, est bien plus qu'un simple hôtel cinq étoiles. C'est un lieu de rendez-vous pour les chefs d'État et les célébrités du monde entier. Mark Norman, le directeur de cet établissement emblématique, nous ouvre les portes de ce temple du luxe et nous partage quelques anecdotes inédites. Dès l'entrée, l'énorme façade blanche, reproduction d'une époque révolue, impose sa grandeur. À l'intérieur, les couloirs sont ornés de plaques géantes de l'Atomium, offerts par l'artiste libano-belge Jean Boghossian.

Un hôtel de délégations Le Steigenberger Icon Wiltcher's est connu comme un hôtel de délégations. Mark Norman explique : "Nous avons des suites avec des chambres adjacentes pour la sécurité, adaptées aux grandes personnalités politiques. Les délégations sont souvent réparties par étage, chaque nationalité ayant son propre niveau". Cette organisation permet de répondre aux exigences strictes de sécurité et de confort des clients les plus prestigieux. À lire aussi Le luxe à l'hôtel: jusqu'où peuvent aller les demandes capricieuses des clients ? Bien que l'hôtel accueille des chefs d'État et des célébrités, il reste accessible aux clients "lambda". "Nous recevons une clientèle majoritairement business, mais aussi des touristes", précise Mark Norman. Tout le monde peut d'ailleurs venir boire un verre et visiter l'hôtel, profitant ainsi d'un service au juste prix, reflétant la qualité et les prestations proposées. Pour maintenir un tel niveau de service, une grande exigence est nécessaire. "Il faut être très exigeant et discipliné avec le personnel", souligne Mark Norman. Cette rigueur est indispensable pour répondre aux attentes d'une clientèle habituée au luxe et à l'excellence.

Des anecdotes mémorables L'hôtel a vu passer de nombreuses personnalités. Le livre d'or témoigne des séjours de stars comme Justin Bieber, Lady Gaga, les Rolling Stones, et même des figures politiques comme Bill Clinton, Valéry Giscard d'Estaing, et Jacques Chirac. Le Dalaï Lama y a laissé un mot en deux langues, tandis que Tony Blair a signé une dédicace. Certaines anecdotes sont surprenantes, comme celle de Johnny Depp, qui a fait attendre l'équipe de l'hôtel pendant 45 minutes, refusant de sortir de son bus. À lire aussi Mouvement de grève au Steigenberger Wiltcher's Hotel: "On veut préserver des emplois de qualité !" Accueillir autant de personnalités impose une grande responsabilité. "C'est une très grande fierté, mais avant d'être fier, il faut faire le boulot", confie Mark Norman. La gestion de la sécurité, en collaboration avec les équipes de sécurité des délégations et de l'État, est un travail titanesque en amont de chaque événement. Les suites Le Steigenberger Icon Wiltcher's compte 276 chambres, dont 3 suites présidentielles et 41 suites en tout dont les suites royales. La suite royale, de 230 mètres carrés, offre une salle à manger impressionnante et des portes séparées pour les célébrités et leur personnel et coûte 10.000 euros. Les suites présidentielles, quant à elles, mesurent 234 mètres carrés et coûtent entre 5.500 et 7.000 euros la nuit.