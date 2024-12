Des frites carolos bientôt en Flandre et à l'étranger? "On arrive!", s'enthousiasme l'un des patrons de "Fritapapa"

Julien Abras et son acolyte ont lancé "Fritapapa" en 2016. Aujourd'hui, les deux hommes possèdent désormais 18 friteries en Wallonie et ont des projets d'ailleurs.

À Waterloo, à Wavre, mais surtout dans la région de Charleroi: vous avez sûrement déjà vu l'enseigne moderne et épurée ou encore l'application de Fritapapa. Parti d'une friterie proche de l'aéroport de Charleroi, les deux cofondateurs de Fritapapa ont bravé bien des épreuves - comme une première année particulièrement difficile et un covid éprouvant - pour aujourd'hui ouvrir jusqu'à 18 enseignes et recruter 350 employés... Et ce n'est pas fini.

Invité par Martin Buxant Julien Abras, l'un des patrons de Fritapapa, est venu parler des désirs et projets d'expansion du frituriste. En plus d'ouvrir prochainement une "'école de la frite", Fritapapa va également se lancer dans l'aventure de la franchise. "On s'est rendu compte à un moment qu'on ne peut pas connaître toutes les régions comme sa poche et que d'autres personnes connaissent mieux les alentours de chez eux", a-t-il expliqué au micro de Bel RTL ce mercredi 4 décembre. "Ils sont peut-être très motivés de devenir frituriste et de faire partie d'une belle aventure."