"Des menaces de mort toutes les semaines": y a-t-il plus d'agressions homophobes aujourd'hui?

"Toutes les semaines, je reçois des messages de menaces de mort", a dénoncé Jarry dans l'émission C à vous. L'humoriste, qui n'a jamais caché son homosexualité, estime que les homophobes sont devenus plus bruyants, plus dangereux. Y a-t-il plus d'agressions à l'égard des personnes LGBT+?